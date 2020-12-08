Рената Литвинова заболела коронавирусом

Российская актриса Рената Литвинова заразилась коронавирусом. Как написала артистка в своем Instagram, положительный тест пришел по завершении работы над передачами о важности соблюдения санитарных правил.

Актриса вела съемки и монтаж бесед с актерами, учителями, врачами и мамой – как важно беречь друг друга.

Теперь Ливтинова еще больше переживает за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных.

О своем состоянии актриса не сообщила.

В проекте о пандемии приняли участие Валентина Талызина, Эммануил Виторган, Василий Бочкарев, Лариса Лужина, Тамара Семина и другие

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в конце октября коронавирусом переболела Земфира, близкая подруга Ренаты Литвиновой.