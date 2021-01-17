Дочь Ренаты Литвиновой снялась в откровенном фотосете

Дочь известной российской актрисы Ренаты Литвиновой 19-летняя Ульяна Добровская снялась для журнала MAXIM. Фото опубликовала у себя в Instagram гордая мама, однако снимки понравились далеко не всем пользователям.

Ульяна учится в Королевской академии изящных искусств в Бельгии и в будущем планирует стать дизайнером одежды.

Сама Литвинова тоже попадала на обложку Maxim в 2005 году.

Пользователи и хвалили фотосессию, и высказывали мнение, что такие снимки можно делать для себя, а не для публики.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее Рената Литвинова переболела коронавирусом.