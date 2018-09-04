Земфира выпустила песню «Джозеф» на стихи Бродского

Певица Земфира выпустила песню «Джозеф». Сингл стал ее первой композицией с 2013 года.

Песня была записана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

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Согласно информации с Apple Music, в создании песни участвовали российский электронный музыкант Mujuice, гитарист группы «Обе две» Дмитрий Емельянов, звукорежиссеры Стивен Уэстон и Майк Хиллер.

Обложку сингла создали дизайнер Гоша Рубчинский и актриса Рената Литвинова.

Видео: YouTube / Неизданные материалы