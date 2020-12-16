Гатчинский заповедник готовится принимать миллион посетителей

В государственном музее-заповеднике "Гатчина" ожидают существенный рост числа посетителей. Об этом рассказал директор заповедного парка Василий Панкратов, передаёт 78.ru.

Он подчеркнул, что не раз говорил о возможностях Гатчины принимать больше посетителей, чем Петергоф и Царское Село. Гатчина способна принять до миллиона посетителей в год, отметил Панкратов.



По его словам, хотя пандемия коронавируса сократила посещаемость музейного комплекса, однако она не помешала проводить научные и реставрационные работы. Например, осенью были открыты комнаты Николая I.

Дальше планируется закончить реставрировать Арсенальный зал.

Гатчину в этом году посетили 150-160 тысяч человек, что примерно вдвое меньше обычного показателя.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Гатчина будет единственным музеем Ленобласти, который будет работать в новогодние праздники.