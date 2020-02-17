Куда отправиться из Петербурга на «Ласточке»

Бологое

Бологое так бы и осталось рядовой деревней на Валдае, если бы не строительство Николаевской железной дороги в 1840-х годах. Это событие дало мощный толчок к развитию посёлка и привело к появлению здесь большого транспортного узла. Правда, большим городом Бологое так и не стало, сейчас здесь живёт около 20 тыс. человек.

Сегодня в посёлок можно приехать ради тихой и размеренной провинциальной жизни, а также красивой природы Валдайской возвышенности. Бологое находится ровно посередине между Петербургом и Москвой (да, как в песне). В селе можно найти несколько домов XIX века, краеведческий музей, исторический комплекс вокзала и веерного депо.

«Ласточка» в Бологое курсирует ежедневно, выезд из Петербурга в 07:17, в пути три часа. В обратном направлении поезд отправляется в 18:40, путь занимает 3,5 часа.

Фото: Instagram / @denko_

Великий Новгород

Город был основан в 859 году ещё до появления Киевской Руси. В Великий Новгород был призван летописный князь Рюрик, который положил начало первой русской царской династии. Всё это уже заслуживает того, чтобы немедленно отправиться в изначальную столицу русского княжества на реке Волхов.

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Золотая Орда не дошла до северного города, поэтому Великий Новгород сохранил уникальные памятники древнерусской архитектуры домонгольского периода и смог избежать упадка. Обязательно нужно посетить кремль X века, который полностью включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоит заглянуть и в Ярославово дворище, где в Средневековье встречались купцы из Европы и Азии.

«Ласточки» в Великий Новгород курсирует ежедневно, выезд из Петербурга в 07:26 и 19:32, в пути около трёх часов. В обратном направлении поезд отправляется в 06:10 и 18:06, путь занимает примерно три часа.

Фото: Instagram / @spb_vn_msk

Волхов

Съездить в тихий советский Волхов стоит ради первой в стране ГЭС и села Старая Ладога. Последнее основано в VIII веке и имеет статус «древней столицы Северной Руси». На территории посёлка сохранилась староладожская крепость, земляной город, монастыри и храмы, а также курган «Олегова могила». Неподалёку есть водопад и пещера с подземными ходами.

В самом городе можно пройтись среди малоэтажной советской застройки, посмотреть на работающую гидроэлектростанцию и городской музей. После динамичного Петербурга жизнь здесь покажется очень спокойной и размеренной.

Скоростная «Ласточка» в Волхов курсирует ежедневно, выезд из Петербурга в 13:20, в пути почти два часа. В обратном направлении поезд отправляется в 16:17, путь занимает те же два часа.

Фото: Instagram / @staraya_ladoga

Выборг

Сегодня все едут сюда ради шведской крепости XIII века. Она стоит на отдельном острове и окружена массивными Средневековыми стенами. В центре форта находится башня Олафа, на которую можно подняться и посмотреть на город с высоты (фотографии в любое время года получаются просто потрясающие).

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Конечно, это не единственная достопримечательность. В округе есть нетипичные для России старинные здания и мощёные улицы. В пешей доступности от Выборга находится красивый парк Монрепо. На прогулке по тропинкам можно увидеть озёра, заводи, гроты, скалы и мысы.

«Ласточки» в Выборг ходят шесть раз в день. Первая отправляется из Петербурга в 07:55, последняя – в 20:40. В обратном направлении первый скоростной поезд отправляется в 06:57, последний – в 20:44. Путь занимает ровно 1 час 15 минут.

Фото: Instagram / @pavlov.drone

Зеленогорск

Настоящий климатический курорт рядом с Петербургом. Здесь можно найти чистые длинные пляжи, густые хвойные леса, озёра, тишину и покой. В районе города построено много санаториев и домов отдыха. До 1940 года эти земли принадлежали Финляндии, и здесь сохранилось несколько дач начала XX века, а также действующая Кирха Преображения Господня.

В городе можно найти много различной скульптуры и необычных памятников. В соседнем посёлке Репино находится дом-музей Ильи Репина «Пенаты». Вокруг Зеленогорска много мест для неспешных прогулок и встречи заката, есть оборудованные скандинавские парки и коттеджные посёлки.

«Ласточки» в Зеленогорск курсируют ежедневно, кроме выходных. Из Петербурга выезд в 06:50, 10:50 и 18:03, в пути меньше часа. В обратном направлении поезд отправляется в 07:37, 14:07 и 19:09.

Фото: Instagram / @viva__kate, @veronikavladimirskaya

Сосновый Бор

Самый молодой город Ленинградской области на берегу Финского залива, в котором находится атомная электростанция. Въезд сюда разрешён только по паспорту РФ. Сосновый Бор может похвастаться длинными благоустроенными пляжами и большим количеством зелени.

В городе расположен большой детский городок Андерсенград, построенный по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. Недалеко от Соснового Бора находится посёлок Копорье. Это древнерусский город Новгородской земли с богатой историей и остатками крепости XVI века.

Скоростная «Ласточка» до станции Калище курсирует ежедневно, выезд с Балтийского вокзала Петербурга в 13:40, в пути около двух часов. В обратном направлении поезд отправляется в 15:41, путь занимает те же два часа. По пути поезд останавливается в Ораниенбауме, Петергофе и Стрельне.

Фото: Instagram / @vladeryuriy

Луга

Село на месте современного города Луга упоминается ещё в книгах XVI века. При Екатерине II посёлок получил статус города, тогда же здесь был построен храм Святой Великомученицы Екатерины. На прогулке по Луге можно встретить много памятников, посвященных ВОВ, в те годы здесь находился Лужский оборонительный рубеж.

Луга имеет малоэтажную послевоенную застройку и оставляет впечатление тихого и уютного города. Здесь сохранился католический костёл Святого Николая, построенный в начале XX века. Недалеко находятся Лужский каньон и Корповские пещеры.

«Ласточки» в Лугу ходят три раза в день, они отправляются из Петербурга в 08:35, 15:05 и 19:05. В обратном направлении скоростной поезд отправляется в 06:12, 12:57 и 17:09. Путь занимает около двух часов.

Фото: Instagram / @andzhee

Петрозаводск

Посетить столицу Карелии стало как никогда просто. Скоростная «Ласточка» за пять с небольшим часов привезёт прямо на берег Онежского озера. Петрозаводск, как и Петербург, был основан в 1703 году по указу Петра I. В городе много национальных карельских музеев и культурных учреждений. Здесь сохранилась Олонецкая губернская мужская гимназия начала XVIII века, а также самый старый парк в России.

Из Петрозаводска можно, например, уехать на Кижи, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда можно также отправиться в мраморный каньон Рускеала, на остров Валаам или даже на Соловецкие острова в Белом море.

«Ласточки» в Петрозаводск отправляются ежедневно в 06:32 и 18:00. Обратно в Петербург поезд уезжает в 06:36 и 18:00.

Фото: Instagram / @aleksey_german, @zhenechka_glotova

Псков и Печоры

Псковское городище датируется 862 годом, что делает город одним из древнейших на Руси. В Пскове сохранилась крепость Кром, которая впервые упомянута в 903 году. Кремль пережил 123 войны и сейчас представляет уникальный образец древнерусской архитектуры.

В Пскове сохранилось много старинных церквей, а также палат допетровской эпохи. ЮНЕСКО включил в список всемирного наследия весь исторический центр города. Здесь можно найти много хороших музеев и музеев-заповедников, а также красивую русскую природу.

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Печоры расположены на границе России и Эстонии и долгое время находились в пограничной зоне. Главной достопримечательностью города уже сотни лет является Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, основанный в XV веке.

«Ласточки» в Псков курсируют ежедневно. Из Петербурга скоростные поезда отправляются в 06:55, 13:40, 20:15 и 23:30. Первые два в выходные дни следуют через Псков в Печоры. В пути 3,5 и 4 часа соответственно. Обратно из Пскова поезд выезжает в 06:00, 12:43 (Печоры 11:50), 19:32 (Печоры 18:35) и 22:40. Промежуточные остановки – Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные.

Фото: Instagram / @sky.blush, @orange_reality

Сортавала

Карельский город основан в 1468 году на берегу Ладожского озера и раньше назывался Сердоболь. Здесь найдены археологические находки каменного и железного веков, эпохи викингов и остатки города V-X веков. Сортавала принадлежала Новгородской республике, затем Швеции, России, Финляндии, сейчас входит в состав Республики Карелия.

Здесь сохранилась историческая планировка улиц, краеведческие музеи и несколько этнических культурных центров. Вокруг города очень живописная северная природа и шхеры Ладожского озера. Можно посетить уникальный дендрарий и Сортавальский ботанический заказник.

Скоростные «Ласточки» до станции Сортавала курсируют ежедневно, выезд из Петербурга в 06:15 и 19:25, в пути около четырёх часов. В обратном направлении поезд отправляется в 05:30 и 18:45, путь занимает те же четыре часа.

Фото: Instagram / @yaroslav_shuraev

Каннельярви

Маленький посёлок назван в честь озера Каннельярви, которое после присоединения территории к России переименовано в Победное. Вокруг станции находится много дачных кооперативов и коттеджей.

Рядом с озером стоят руины трёхэтажной усадьбы Ниеми начала XX века. Её владел Ялмар Крузель, внебрачный сын Альфреда Нобеля. В посёлке также можно найти остатки лютеранской кирхи.

«Ласточка» в Каннельярви курсирует ежедневно, кроме выходных. Из Петербурга выезд в 14:21, в пути 1 час 25 минут. В обратном направлении поезд отправляется в 16:09. Поезд идёт со всеми промежуточными остановками.

Фото: Instagram / @homjachina, @_slavjn_