Гуляй, Северная столица: новогодние ярмарки в Петербурге

Манежная площадь

Главная праздничная ярмарка Петербурга впервые проходит на Манежной площади. Её перенесли сюда с Пионерской площади.

Ярмарка, которую по красоте сравнивают с европейскими рождественскими базарами, продлится до середины января. Она работает на только на Манежной площади, но и на соседних Кленовой и Малой Садовой улицах.

На ярмарке можно отправиться на каток, посмотреть на лазерное 3D-шоу или прокатиться на каруселях. Все развлечения бесплатны.

Конечно, на базаре есть и торговые палатки, где можно приобрести какие-нибудь сувениры или полакомиться зимними сладостями.

Официальная страница

Где: Манежная площадь и Малая Садовая улица

Когда: ежедневно по 13 января с 12:00 до 21:00, 1 января с 14:00 до 21:00

Фото: Instagram / @alyonacatch, @rina_colombina

«Галерея»

Южный атриум «Галереи» в честь Нового года превратился в заснеженную площадь. Здесь можно прогуляться рядом с праздничными домиками с подарками.

Выбор есть на любой вкус и кошелёк. В продаже имеются товары ручной работы, продукция петербургских мастеров, вещи именитых брендов. Конечно, делать покупки можно не только в ярмарочных домиках, но и в магазинах.

Сюрпризом для посетителей «Галереи» станет настоящий красный рояль. На нём сыграть какое-нибудь произведение сможет любой желающий. Профессиональные музыканты будут выступать в торговом центре по вечерам на выходных.

Официальный сайт

Где: Лиговский проспект, 43

Когда: ежедневно по 15 января с 10:00 до 23:00

Фото: Instagram / @marina_vikhro.va, @tsav.ph

ДЛТ

Новогодний базар в ДЛТ может удивить ценами. Некоторые ёлочные игрушки стоят около 70 тыс. рублей – но есть и более демократичные варианты, если выбирать без кристаллом Swarovski.

В гастрономических лавках на ярмарке можно попробовать различные угощения. Также посетители смогут полюбоваться большой ёлкой и яркой каруселью.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 21-23

Когда: ежедневно до 12 января с 10:00 до 22:00

Фото: Instagram / @k.nickrow

Новая Голландия

Новогодний базар на острове начал работать 21 декабря во дворе здания «Бутылка». Он продлится до 8 января включительно.

В центре двора установлена восьмиметровая ёлка. Возле неё открыты 14 киосков с подарками и вкусной едой. Также базар работает и Павильоне. Там расположены «Мастерские Деда Мороза» и другие участники ярмарки.

На базаре собирают подарки для нуждающимся – их можно передать подопечным «Ночлежки», AdVita, фонда «Антон тут рядом»,регионального отделения «Старость в радость», фонда «Тёплый дом» и центра помощи бездомным животным «Потеряшка».

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: ежедневно по 8 января, подробное расписание указано на сайте Новой Голландии

Фото: Instagram / @orlovgorskijsergey, @larionova.alenhik

«Арт-Маркет»

Купить товары и подарки ручной работы можно на «Арт-Маркете». На Елагином острове будут продавать керамические изделия, поделки из дерева с росписью, натуральные свечи, мёд, чай и другую продукцию.

Посетители могут поесть на уличном фудкорте, попасть в выставочные залы. Ярмарка не обошлась без катка на открытом воздухе.

Со 2 по 8 января в парке будут устраивать концерты с участием духового оркестра. Для детей с 4 по 7 января проведут «Рождественские встречи на Елагином» – программа со спектаклями и мастер-классами по росписи праздничного пряника.

Официальная страница

Где: Елагин остров

Когда: ежедневно по 31 января

Фото: Instagram / @elaginpark

«Новогодняя кутерьма в Гатчине»

В государственном музее-заповеднике праздничный фестиваль проходит с 1 января. На протяжении всех новогодних каникул там будут устраивать концерты, экскурсии и другие развлечения.

Например, в любой день со 2 по 8 января можно пройти семейный квест, увидеть кукольный спектакль «Петрушкин ряд», удивиться фокусам и сделать памятные фотографии.

Подробнее масштабная программа гуляний в Гатчине указана на сайте музея-заповедника.

Официальный сайт

Где: Гатчина, Красноармейский проспект, 1

Когда: с 1 по 8 января с 11:00 до 20:00

Фото: Instagram / @aa_karbasov, @che_sve

«Пассаж»

Праздничное настроение можно получить и в «Пассаже» на Невском проспекте. В торговом центре появились более 30 стендов с разной продукцией.

Например, здесь продают авторские новогодние игрушки, а также необычные канцелярские принадлежности, сладости и открытки. Товары есть как недорогие, так и премиум-класса.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 48

Когда: ежедневно по 8 января, с понедельника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье с 11:00 до 22:00

Фото: Instagram / @jenechka216, @maria_max_photovideo