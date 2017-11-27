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Беспроводной «Шнур»: «МегаФон» вывел лидера группировки «Ленинград» в прямой эфир на экраны Ледового

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© Фото: Instagram / @shnurovs

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Оператор уже два года обеспечивает связь на мероприятиях, проходящих в Ледовом дворце.

Компания «МегаФон» реализовала необычное техническое решение на прошедших концертах группировки «Ленинград» в Ледовом дворце: для проведения прямого эфира в Instagram с выведением трансляции на экраны Ледового оператор организовал выделенный Wi-Fi канал Сергею Шнурову.

«Из необычных технических решений в Ледовом дворце могу отметить организацию прямой трансляции лидера группировки «Ленинград» с выведением изображения на экран сцены. Чтобы обеспечить это, мы организовали выделенный Wi-Fi канал. Для абонентов связь организована примерно тем же образом, как и на «Зенит-арене». В зале установлено порядка 40 антенн, каждая из которых формирует свою зону покрытия на определенную часть трибуны. Благодаря этому у каждой группы абонентов свой сектор, где они друг у друга не отбирают емкость и получают хороший интернет, голосовую связь и т. д.», - рассказал руководитель по инфраструктуре Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Евгений Бабахин.

Ключевое отличие от организации связи с «Зенит-ареной» заключается в количестве аппаратуры и расположении серверной. На новом стадионе компания построила отдельную аппаратную, которая располагается на улице и может обеспечить связью около 70 тыс. человек. В Ледовом дворце оборудование находится в техническом помещении и рассчитано на 12 тыс. абонентов.

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Евгений Бабахин также отметил, что оборудование, которое используется в Ледовом дворце, привезено из сочинского Олимпийского парка. Сейчас в парке не такая большая нагрузка, поэтому оператор позволил себе забрать часть аппаратуры.

Специалист сообщил, что к Чемпионату мира по футболу 2018 компания планирует организовать тестовые зоны 5G и напомнил о рекорде «МегаФона» в скорости работы сетей пятого поколения. На прошедшем Петербургском экономическом форуме «МегаФону» удалось покорить отметку в 35 Гб/секунду.

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