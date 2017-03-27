5G, банковские карты и связь на «Санкт-Петербург Арене»: каким стал для «МегаФона» 2016 год

На 50% выросло количество пользователей 4G

В сети «МегаФон» в Северо-Западном филиале более 38% абонентов пользуются мобильным интернетом, общий трафик передачи данных в 2016 году вырос на 40%. Сеть 4G «МегаФона» доступна для 65% жителей Северо-Западного филиала, растет количество LTE-пользователей: в прошлом году LTE-абонентов стало в полтора раза больше.

«Мы развиваем нашу сеть, потому что среди наших абонентов есть потребность. Сейчас мы нацелены обеспечить наших абонентов 4G в тех городах, где проживает более 50 тыс. человек, но не собираемся обделять вниманием и менее населенные пункты. «МегаФону» доверяют миллионы абонентов, нам важно сохранить репутацию надежной и при этом инновационной компании. Мы не только работаем над улучшением качества связи, но создаем новые сервисы, которые делают общение еще более доступным и эффективным. Результаты 2016 года подтверждают, что путь на развитие дополнительных услуг на основе передачи данных был выбран верно», — отметил директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Павел Корчагин.

Базовые станции «МегаФона» стандарта LTE Advanced, который отличают высокие скорости до 300 Мбит/с, появились в Калининграде, Иванове, Костроме и Ярославле. В Петербурге «МегаФон» ранее уже обеспечил доступ к этой технологии во всех районах города, но работы по расширению покрытия продолжаются.

«МегаФон» подготовит в Петербурге тестовые зоны для 5G

Павел Корчагин напомнил, что в сентябре 2016 года «МегаФон» поставил новый рекорд скорости мобильного интернета, покорив отметку в 4,94 Гбит/с. В Петербурге в 2016 году компании одной из первых в мире удалось продемонстрировать мобильную передачу данных на скорости более 1 Гбит/с.

В будущем компания «МегаФон» готова обеспечить петербуржцев 5G-интернетом. «Первый 5G еще не показали, сейчас идет процесс описания стандарта, но мы подготовим в Петербурге тестовые зоны для 5G. Самое главное — готовность базовой инфраструктуры», — сообщил директор по инфраструктуре компании «МегаФон» Алексей Титов.

Директор по инфраструктуре компании Алексей Титов. Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон»

Трафик корпоративных клиентов вырос на 70%

В 2016 году пополнились ряды B2B-клиентов «МегаФона»: на Северо-Западе рост по этому показателю составил 9%. Корпоративные клиенты задействовали возможности «МегаФона» для оптимизации бизнес-процессов, получая комплекс телеком-услуг «в одном окне». Вырос интерес к сервисам на основе передачи данных — потребляемый корпоративными клиентами общий трафик вырос почти на 70%, а LTE-трафик увеличился более чем в 2,5 раза.

Около четырех млн SIM-карт «МегаФона» в России сейчас задействованы в работе М2М-сервисов, на долю оператора приходится 39% рынка М2М.

Директор по развитию корпоративного бизнеса Петр Акульшин. Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон»

«Особого внимания со стороны клиентов заслужили такие сервисы, как «Виртуальная АТС» и «8-800». Простой интерфейс, настройка голосового приветствия, распределение звонков по свободным сотрудникам на фиксированные и мобильные телефоны, контроль работы подчиненных с помощью системы простых отчетов и другие функции стали незаменимыми как для крупных предприятий, так и для небольших компаний», — рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса Петр Акульшин.

Он также отметил услугу «таргетирования», которая позволяет отправлять SMS-сообщения клиентам с учетом их местонахождения, возраста, пола и даже модели мобильного устройства. На рынке в данный момент нет аналогов функционалу анализа Big Data «МегаФона» по наполнению, точности и надежности.

Сотовая связь для государства

В сфере B2G «МегаФон» увеличил свое присутствие сразу в нескольких регионах Северо-Запада. На сегодняшний день оператор предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи для органов власти в семи региональных отделениях Северо-Западного филиала, поддерживает масштабный проект по видеонаблюдению за пожарами в восьми регионах, рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса Петр Акульшин.

Кроме того, в этом году «МегаФон» обеспечил фиксированной связью Соловецкие острова, интернетом и телефонией — музей деревянного зодчества «Малые Корелы» в Архангельске, модернизировал сеть на острове Валаам, принял участие в строительстве Мурманского транспортного узла и в проекте по обеспечению интернет-доступом школ в Иванове.

Директор Северо-Западного филиала компании Павел Корчагин напомнил, что «МегаФон» выступил генеральным подрядчиком по созданию комплекса связи на новом стадионе на Крестовском острове. Проектные работы на «Санкт-Петербург Арене», более известной в народе как «Зенит-арена», оператор начал летом 2016 года, а в декабре уже вывел в эфир первые базовые станции. Покрытие сети на футбольной арене обеспечено с помощью уникальной распределенной активной антенной системы. Для организации максимально эффективной работы сотовой связи «МегаФон» использовал более 450 антенн, более 40 км кабелей и 96 радиомодулей.

Аппаратная, в которой размещается оборудование, построена за пределами стадиона и занимает площадь 250 кв. метров. При таком техническом решении охлаждение оборудования происходит на улице - не нужно устанавливать дополнительные кондиционеры, таким образом потребляемая мощность электроэнергии сокращается более чем на 300 кВт. Представители «МегаФона» сообщили, что в данном проекте использовали свой опыт оказания мобильных услуг на Олимпиаде в Сочи, а также статистику мобильной связи с чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции.

Мобильный счет, он же банковская карта

Новинкой 2016 года для абонентов «МегаФон» стала банковская карта, которая привязана к счету мобильного телефона. Новшество быстро снискало расположение клиентов: за первые пять месяцев — с августа по декабрь 2016 года — абоненты на Северо-Западе получили около 65 тыс. карт, а оборот в Северо-Западном филиале составил порядка 660 млн рублей.

Руководитель компании по новым услугам Роман Рудаков отметил, что такая популярность связана с преимуществами нового предложения «МегаФона»: чтобы деньги оказались на карте, достаточно пополнить баланс мобильного телефона, расплачиваться картой можно везде как обычной банковской картой MasterCard, получать до 15% от суммы платежа обратно на счет, при этом на остаток на счете начисляется 8% годовых.

Руководитель компании по новым услугам Роман Рудаков. Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон»

Помимо банковской карты Рудаков упомянул о таких новых предложениях компании, как «МегаФон-ТВ» и новейшая экосистема устройств «Life Control», в которую входят «умный» дом, фитнес и геопозицинорование.

Корпоративная социальная ответственность

О социальной ответственности компании «МегаФон» рассказал директор Северо-Западного филиала компании Павел Корчагин.

«Компания «МегаФон» осознает меру своей социальной ответственности. На данный момент мы поддерживаем семь проектов, а инвестиции Северо-Западного филиала «МегаФон» в благотворительность в 2016 году составили 11 млн рублей. В частности, мы поддерживаем такие проекты, как международный турнир среди теннисистов-колясочников MegaFon DreamCup, чемпионат по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» и другие», — сообщил Корчагин.

Помимо указанных, поддержкой «МегаФона» пользуются Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, федеральный проект «Живем по-настоящему» (Иваново и Ярославль), школа «Цветы жизни» в Калининграде, трудовые мастерские Центра «Мастер ОК» и Melior - специальный реабилитационный центр личностного роста, развития одаренности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Петербурге.

Директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Павел Корчагин. Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон»

«МегаФон» поддерживает городские и региональные проекты

В 2016 году отечественный флагман на рынке услуг сотовой связи активно поддерживал главные события в деловой, культурной и спортивной жизни в Северо-Западном регионе. Большое скопление абонентов в одном месте создает серьезную нагрузку на сеть, но оператор заранее подготовил сеть к таким масштабным мероприятиям, как Петербургский международный юридический форум и Петербургский международный экономический форум, Чемпионат мира по хоккею 2016 и фестиваль музыки и кино «Петербургские каникулы», праздник выпускников «Алые паруса» и фестиваль VK Fest и многим другим.