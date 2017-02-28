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«МегаФон» построил для «Зенит-арены» аппаратную, которая сможет обслужить город

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© Фото: «МегаФон»

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Оператор сотовой связи использует тестовые мероприятия на стадионе для настройки оборудования.

Для обеспечения мобильной связью посетителей «Санкт-Петербург Арены», более известной для петербуржцев как «Зенит-арена», компания «МегаФон» оборудовала стадион на Крестовском системой телекоммуникаций. Как сообщил «Санкт-Петербург.ру» директор по инфраструктуре Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Алексей Титов, такой системы хватит, к примеру, для всех жителей Всеволожска.

«Тестируется не только стадион и его системы. Мы тоже проводим свою отстройку, чтобы обеспечить максимально эффективную работу оборудования. Во время мероприятия «Первый посетитель» мы выявили перекрытие зон. Все настроим, чтобы быть готовыми к Кубку конфедераций и Чемпионату мира по футболу 2018 года. Эта система может обслужить город: мы сравнивали «Зенит-арену» со Всеволожском, где живет 68 тыс. человек. Если всех переселить на стадион, то люди без проблем смогут использовать мобильную связь. Похожее оборудование использовалось на парижском стадионе «Стад Де Франс», но наше более современное», — сообщил Алексей Титов.

Аппаратная, в которой размещается оборудование, находится за пределами здания стадиона и занимает площадь более 250 кв. метров. Это решение позволит сократить потребление электроэнергии на 300 кВт за счет использования естественного охлаждения приборов. Что касается летней жары, то телекоммуникационная инфраструктура рассчитана под климатические условия Петербурга и справится даже с температурой до 55 градусов тепла по Цельсию.

Для максимально эффективной работы мобильной связи «МегаФон» использовал более 450 антенн, более 40 км кабелей и 96 радиомодулей. Представители «МегаФона» сообщили, что использовали свой опыт оказания качественных мобильных услуг на Олимпиаде в Сочи, а также статистику мобильной связи с чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции.

На строительство аппаратной «МегаФону» в общей сложности потребовалось чуть менее полугода: с июля по сентябрь разрабатывался проект, а в сентябре началось непосредственное возведение объекта. Строительство велось за счет компании, без привлечения бюджетных средств, но несмотря на это свое оборудование в аппаратной разместили все операторы. Сегодня «МегаФон» обладает самыми большими ресурсами для оказания качественных услуг мобильной связи в Петербурге, ведь компания располагает частотным спектром в 40 мГц, в то время как у всех остальных операторов этот показатель не превышает 10 мГц.

 

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