Минкультуры отказалось пускать в прокат фильм «Хантер Киллер», в котором президента РФ спасают американцы

Министерство культуры РФ отказалось выдавать прокатное удостоверение фильму «Хантер Киллер», по сюжету которого президента России спасает экипаж американской подводной лодки. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Дистрибьютор картины Megego Distribution обратилось к кинотеатрам-партнерам с просьбой временно убрать из расписания сеансы картины, премьера которой была назначена на 1 ноября.

«Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дате 1 ноября или даже намека на это мы не получали», – заявили в компании.

Ранее боевик «Хантер Киллер» был запрещен для проката на территории Украины. Причиной местные власти назвали «демонстрацию силы российского оружия и спецслужб».