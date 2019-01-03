На YouTube опубликовали комедию «Праздник» про блокадный Ленинград

Режиссер Алексей Красовский опубликовал на YouTube полную версию своей комедии «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде.

В фильме рассказывается о шести людях, которые собираются отметить новый год в доме семьи Воскресенских. В «Празднике» снялись Ян Цапник, Алена Бабенко и другие.

Красовский отказался от попытки получить прокатное удостоверение для кинотеатров после критики, с которой картина столкнулась со стороны властей. В частности, против фильма высказался Андрей Турчак, секретарь генерального совета «Единой России» и зампредседателя Совета Федерации.

За 13 часов с момента публикации «Праздник» посмотрели больше 19 тыс. раз. Около трех тысяч зрителей поставили под видео лайк, а на кнопку «Мне не понравилось» нажали 750 человек.