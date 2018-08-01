Путина попросили не подписывать поправки о проведении кинофестивалей

Владельцы кинотеатров и организаторы фестивалей попросили президента России Владимира Путина не подписывать закон о новых правилах показа фильмов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Представители киноиндустрии написали открытое письмо, в котором раскритиковали поправки Министерства культуры к закону «О господдержке кинематографии». Под обращением, в частности, подписались председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

В настоящее время на любом кинофестивале можно было демонстрировать картины без прокатного удостоверения. Согласно поправкам, принятым Государственной думой, в России усложнятся правила показа иностранных фильмов.

Предполагается, что у фестиваля должно быть жюри и конкурсная программа продолжительностью не более десяти дней. Фильмы при этом можно показывать только в случае, если они сняты не более года назад. Список фестивалей должно утверждать Министерство культуры.

По мнению экспертов, нововведения ставят под угрозу проведение ретроспектив, спецпоказов, недель кино, а также других крупных мероприятий.