Мединский пообещал выдать прокатное удостоверение фильму, в котором США спасают президента РФ

Министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал выдать прокатное удостоверение фильму «Хантер Киллер». Картина должна была выйти 1 ноября, но не смогла из-за проблем с документами.

В Минкультуры утверждали, что компания-прокатчик вовремя не предоставила качественную копию фильма в Госфильмофонд. Тем не менее власти не могли назвать точное будущее фильма в киноленты в российском прокате.

Мединский заверил, что отечественные зрители смогут увидеть картину, в котором российского президента спасает экипаж американской подлодки. Тем не менее он раскритиковал «Хантер Киллер».

«Это банальное скучное и предельно глупое кино. Если кто-то его посмотрит, мне остается лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа», – передает ТАСС слова Мединского.

Он добавил, что нарушений закона в фильме нет, а «комментировать бездарный сценарий и глупость идеи – это не задача Министерства культуры».