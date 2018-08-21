«Лето» и «Довлатов» поборются за европейский «Оскар»

Пять российских фильмов вошли в лонг-лист 31-й премии Европейской киноакадемии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На европейский «Оскар» претендуют «Лето» Кирилла Серебренникова, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Айка» Сергея Дворцевого, «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Война Анны» Алексея Федорченко.

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В шорт-лист премии попадут фильмы, которые отберут по результатам голосования 3,5 тыс. членов киноакадемии. Номинантов объявят на кинофестивале в Севилье в ноябре, а победителей определят в декабре.

Два фильма из списка, «Лето» и «Довлатов», снимали в Петербурге. Первая картина посвящена началу карьеры Виктора Цоя, лидера группы «Кино», и жизни музыканта Майка Науменко из «Зоопарка». Второй фильм рассказывает о неделе из жизни писателя Сергея Довлатова незадолго до эмиграции.