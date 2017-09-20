В Петербурге согласовали название сквера в честь Сергея Довлатова

Бюро Топонимической комиссии Северной столицы согласовало название сквера в честь известного писателя Сергея Довлатова. Его имя получит сквер, который располагается между домами 15 и 17 по Загородному проспекту.

В среду, 20 сентября, глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко в ответе на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского заявил, что окончательно вопрос утвердят на заседании топонимической комиссии в конце этого года.

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Позже документ должен уйти на подпись губернатору города.

Увековечить память Довлатова таким образом предложил сам депутат Вишневский. По его словам, сквер на Загородном находится близко к дому по адресу улица Рубинштейна, 23, где жил Довлатов. Сейчас там находятся мемориальная доска и памятник писателю.