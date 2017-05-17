Back in USSR: где в «Ночь музеев» расскажут о XX веке

курсировать работать круглосуточно . После «Ночи музеев», в течение всего лета, некоторые музеи будут предоставлять скидки или право бесплатного входа на свои мероприятия для обладателей единого билета акции. Цена входного единого билета «Ночи музеев-2017» - 400 рублей. С 23:00 между музеями ночной программы будутавтобусы. Метро будет. После «Ночи музеев», в течение всего лета, некоторые музеи будут предоставлять скидки или право бесплатного входа на свои мероприятия для обладателей единого билета акции.

В этом году «Ночь музеев» будет посвящена Году экологии в России.

Музей «Нарвская застава»: о колыбели революции

Музей «Нарвская застава» рассказывает историю района через историю одной улицы и судьбу одного дома. Этот одноэтажный особняк, построенный в конце XIX века, пережил время бурного расцвета предпринимательства, события двух русских революций, суровые дни войны и блокады, служил когда-то конторой, магазином и даже трактиром.

В эту ночь гости музея представят себя посетителями конторы по продаже швейных машин австрийского купца Людвига Гехта и побывают в настоящей «Чайной» с самоваром и граммофоном. Посетители также увидят комнату, где сто лет назад проходило нелегальное заседание VI съезда партии большевиков, и узнают, как выглядело жилье рабочего Нарвской заставы в начале прошлого века и комната в ленинградской коммуналке 1950-х годов.

Экскурсоводы расскажут историю старинного петербургского предместья: как аристократическая дачная местность превратилась в промышленный район Петербурга с загрязненными воздухом и водоемами, а затем - в крупнейшую рабочую окраину, которая стала одним из главных участников событий в 1905 и 1917 годах.



Фото: narvskaya-zastava.ru

Где: улица Ивана Черных, 23

Во сколько: с 18:00 до 6:00

«Ленифльм»: как снимали о гражданской войне

«Чапаев» и «Золушка», «Свадьба в Малиновке» и «Дама с собачкой», экранизации Шекспира и истории о Шерлоке Холмсе – за всю историю на киностудии «Ленфильм» было снято более 1500 игровых полнометражных фильмов.

Но этим вечером петербуржцам и гостям Северной столицы расскажут о других кинокартинах. В 2017 году отмечается 90-летие фильма «Октябрь» Сергея Эйзенштейна. Фильмы о революции и ее вождях, а также о Гражданской войне снимали и другие известные мастера отечественного кино.

Сохранилось множество материалов к этим картинам: реквизит, костюмы, архивные документы, афиши и фото – их «Ленфильм» и покажет в «Ночь музеев».



Кадр из фильма "Октябрь". Фото: Foto&Video

Где: Каменноостровский проспект, 10

Во сколько: с 18:00 до 23:00

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Музейный комплекс в Разливе: броневик Ленина

В июле-августе 1917 года Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от преследования Временного правительства в шалаше на берегу озера Сестрорецкий Разлив. Впоследствии, на этом месте был установлен памятник – гранитный «Шалаш», выполненный по проекту архитектора А. И. Гегелло.

Торжественное открытие памятника состоялось 15 июля 1928 года. Это событие ознаменовало начало создания мемориального музея «Шалаш В. И. Ленина». Со временем была благоустроена прилегающая к памятнику территория, построен экспозиционный павильон, воссозданы шалаш со стогом и «зеленый кабинет». Сегодня «Шалаш В. И. Ленина» и «Сарай Н. А. Емельянова» представляют собой единый музейный комплекс.

В музейную ночь гостям комплекса в Разливе предложат квест, пройдя который они смогут узнать, как Ленин и Зиновьев добирались из Разлива в шалаш, где находятся Зеленый кабинет и синяя тетрадь.

Также в программе «ЭкоРеволюция» посетителей комплекса в Разливе ждет музыкально-танцевальный перфоманс, инсталляция и мастер-класс из вторсырья. Можно будет увидеть броневик Ленина и за отдельную плату на нем прокатиться, а затем отведать горячую еду из полевой кухни.

От станции Тарховка и Разлив и между тремя площадками Музейного комплекса будет курсировать бесплатный автобус.



Фото: rg.ru

Где: Сестрорецк, поселое Тарховка, Дорога к Шалашу Ленина, 3 А

Во сколько: с 18:00 до 23:00

Музей «XX лет после войны»: экологи послевоенного Ленинграда

Как жили ленинградцы в первые десятилетия после войны, чем увлекались, что делали в свободное время? Какими духами пользовались дамы, в какие игры играли дети? Ответы на все эти вопросы можно найти в Музее повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 годов.

Дом, в котором расположен музей, был построен еще в XIX веке, а сама квартира вплоть до 2013 года была коммунальной. Она состояла из четырех комнат, длинный коридор вел в туалет и на общую кухню.

В этот вечер музей расскажет о технологиях и способах создания «умного дома» в послевоенном Ленинграде.

С авоськой в руках, заменяющей целлофановый пакет, гости вечера поднимутся по лестнице старого подъезда в коммунальную квартиру. Перешивание и перелицовывание, штопка и вязание, правка бритв и повторное использование тары — жители послевоенного Ленинграда были вынуждены «перерабатывать» старые товары, так как новых просто не было, в то же время это соответствовало принципам разумного потребления и ответственного поведения.



Фото: kudago.ru

Где: 4 линия В.О., 19, кв. 11 (5 этаж)

Во сколько: с 18:00 до 23:00

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Музей советских игровых автоматов: немного о макулатуре

Музей работает как машина времени: здесь можно вернуться в беззаботное детство.

Как и раньше, опустив 15-копеечную монетку в автомат, можно торпедировать корабли, глядя в перископ «Морского боя», маневрировать на оживленной «Магистрали», сбивать мишени в «Снайпере» или фигуры «Городков». Всего здесь собрано более 50 действующих советских игровых автоматов, созданных в 1970-1980-х годах на военных заводах страны.

В этот вечер музей игровых автоматов совместно с экодвижением «РазДельный Сбор» откроют по советскому обычаю временный пункт приема макулатуры. Как и 40 лет назад, количество принесенной бумаги будет фиксироваться в специальном абонементе, книжная сеть «Буквоед» поощрит сдавших макулатуру гостей.

Об экологии в городе и полезных экопривычках расскажут во дворе музея спикеры эколектория: экоблогер, экотренер, экоархитектор и просто эколог. Обладатели единого билета получат по три монеты для игры на автоматах.



Фото: k_poli - LiveJournal



Где: Конюшенная площадь, 2 В (вход с наб. канала Грибоедова)

Во сколько: с 18:00 до 6:00

Расписание событий:

18:00–23:00 Акция по сбору макулатуры «Макулатуру – в литературу»*.

*акция действует только при предъявлении Единого билета «Ночи музеев»; количество поощрительных призов ограничено; один приз в одни руки; принимается до пяти килограмм макулатуры от одного человека.

18:00–06:00 Экскурсии (каждые 20 минут).

19:00 до 23:00 Эколекторий:

19:00–20:00 «Зеленый папа: все лучшее детям», спикер Алексей Чистопашин (экоблогер);

20:00–21:00 «Выгодные экопривычки: от СССР до наших дней», спикер Роман Саблин (экотренер, автор книги/проекта «Зеленый Драйвер», экологист с 7-летним стажем);

21:00–22:00 «Городской огород: в квартире, в парадной, во дворе», спикер Ирина Бартенева (экоархитектор, урбанист в проекте «Парк на Смоленке», эксперт Центра прикладной урбанистики);

22:00–23:00 «Раздельный сбор вторсырья в России: прошлое настоящее и будущее», спикер Виктория Пастухова (эколог, координатор движения «РазДельный Сбор» в Василеостровском районе СПб).

23:00–23:30 Советские песни в исполнении ВИА «Пролетарское танго».