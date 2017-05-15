«Митьки» и перформансы: где в Ночь музеев можно познакомиться с современным искусством

Цена входного единого билета «Ночи музеев-2017» - 400 рублей. С 23:00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы. Метро будет работать круглосуточно. После «Ночи музеев», в течение всего лета, некоторые музеи будут предоставлять скидки или право бесплатного входа на свои мероприятия для обладателей единого билета акции.

В этом году «Ночь музеев» будет посвящена Году экологии в России.

Арт-центр «Пушкинская-10»: дух восьмидесятых

Арт-Центр «Пушкинская-10» появился в 1989 году, когда независимые художники, музыканты и другие деятели культуры обосновались в пустующем доме на Пушкинской улице. За 20 лет своей творческой деятельности Центр приобрел международную известность.

В 1998 году в его стенах был учрежден первый в России Музей нонконформистского искусства, в котором собрана уникальная коллекция произведений «неофициального» искусства второй половины ХХ века. При музее открыты Петербургский архив и библиотека независимого искусства; частью музея также является авторская галерея «Мост через Стикс», экспозиция которой составлена в сотрудничестве с Государственным Русским музеем и представляет осмысление новейшей истории России в современном искусстве.



Фото: KudaGo.com

Всю ночь с 20 на 21 мая гости музея смогут принять участие в вернисажах и экскурсиях-квестах, посетить живые выступления поэтов и музыкантов, заглянуть в мастерские художников, а также попробовать стать авторами произведений «экоарта».

Где: улица Пушкинская, 10 (вход с Лиговского проспекта, 53)

Программа:

18:00-00:00 Специальная экспозиция и концертная программа «Рок чистой воды»

19:00-01:00 Встречи с художниками Санкт-Петербургской Арт-резиденции

19:00-02:00 Pop-up лекции блоггеров эко-платформы Asphaira

20:00-04:00 Спектакль-инсталляция «Театр потенциальной переработки: Сон в летнем пухто»

20:30-22:30 Спектакли «Самая красивая женщина в городе» и «Ничего особенного» (по интервью Энди Уорхолла) режиссера Александра Курца (16+) 21:00-05:00 Инсталляция-перформанс от театра ...dno< sound theatre & DIPP

22:00-03:00 Творческий «recycle»: мастер-класс по художественной переработке отходов

00:00-05:00 Концерт группы «Холмы»

Интерактивные экскурсии и онлайн-квест по арт-центру - старт групп каждые 30 минут.

Мастер-классы для детей и взрослых по созданию арт-объектов в стиле «Эко-арт»

Музей петербургского авангарда: ночь песен и плясок

Также увидеть театрализованные представления можно будет и в Музее петербургского авангарда. В саду музея пройдет фестиваль «Многоразное», который будет состоять из нескольких спектаклей разных жанров, от уличного театра и цирка до современных перформансов.

Музей находится в доме, где с 1912 по 1923 год жил один из основателей русского авангарда, художник, музыкант Михаил Матюшин. В течение нескольких десятилетий дом Матюшина являлся одним из центров культурной жизни Северной столицы. Именно здесь в 1910-1920-е годы разместилась своеобразная штаб-квартира русских футуристов. В этом доме часто бывали Казимир Малевич, Павел Филонов, братья и сестры Эндер, Валида Делакроа, Николай Костров, Евгения Магарил, литераторы Максим Горький и Алексей Крученых, жили и работали Владимир Маяковский и Велимир Хлебников.



Фото: vk.com/hordurackogo

Где: улица Профессора Попова, 10

Программа фестиваля:

20:00 – 20:10 – Очень Торжественное Открытие

20:10 – 20:50 – Песни и пляски «ВИА имени Которого»

21:00 – 21:20 – «тВарение». Мастер-класс Варвары Дмитриевны (нечто из всего подряд)

21:20 – 21:30 – дуэт «Ира» (вокальный номер)

21:30 – 22:10 – спектакль «Супер-Ы». «Театр Летающих Вещей»

22:10 – 22:25 – ЗАО «Катышки» (вокальные и танцевальные номера)

22:30 – 22:40 – Kazenas (уроки оригами)

22:40 – 23:00 – концерт Хора Дурацкого

23:00 – 23:10 – Kazenas (фокусы)

23:10 – 23:20 – дуэт «Ира» (вокальный номер)

23:20 – 23:50 – концерт Хора Дурацкого

23:50 – 0:00 – финал

0:00 – дуэт «Ира» (вокальный номер)

Всю ночь работает экспозиция музея. Посетители могут с помощью маршрутного листа ознакомиться с идеями органического направления русского авангарда на примере работ его основателей Михаила Матюшина и Елены Гуро.

Музей творческого объединения «Митьки»: стихи и импровизации

Группа ленинградских художников «Митьки», образовавшаяся в 80-е годы прошлого века, уже давно превратилась в настоящую субкультуру. Теперь несколько поколений митьков можно встретить уже не только в Северной столице.

Собственный музей митьков был основан в феврале 2006 года участниками творческого объединения как мастерская художников, выставочный и творческий центр. Также была официально открыта музейная экспозиция.

В музее проходят художественные выставки, творческие встречи, поэтические вечера, акустические концерты, презентации книг, мастер-классы для детей и инвалидов.

В Ночь музеев митьки представят выставку «Экопалатка», где можно будет увидеть фото- и видеоотчеты об их новой экологической акции, плакаты, призывающие к сохранению окружающей среды и внутреннего пространства человека, а также картины на темы эволюции и революции.



Фото: ARTinvestment.RU

Где: улица Марата, 36/38

Программа:

18:00 – художники группы «Митьки» расскажут о своем творчестве и новых произведениях.

18:30-19:00 – поэтические чтения «Митьки никого не хотят победить», ведущий – художник и поэт Андрей Кузьмин.

20:00-21:00 – выступление музыкально-экологического проекта МАМА NATURE (Станислава Малаховская – арфа, Денис Кащеев – флейты, кристальная арфа, дарбука – Алена Фивейская).

21:00-23:00 – музыкальные импровизации с участием Андрея Суротдинова, Дмитрия Шагина, Кирилла Миллера, Николая Косенкова.

Мастерская Аникушина: новое прочтение Мухи-Цокотухи

Бывшая мастерская известного петербургского скульптора ХХ века Михаила Константиновича Аникушина – единственная в Петербурге мастерская для работы над монументальными памятниками, специфическое архитектурное пространство с профессиональным оборудованием.

Большой скульптурный станок, яма с глиной, пунктирная машина и другие инструменты помогают рассказать о работе скульптора от первого наброска на бумаге до отправки готовой модели на завод для отливки в бронзе. К тому же впечатляют и сами размеры мастерской: огромный зал, потолки 9 и 15 метров, окно почти в половину стены.

В Ночь музеев здесь пройдет выставка современной скульптуры, посвященной творчеству Корнея Чуковского. Пространство бывшей скульптурной мастерской станет сценой для скульптурного балета, живой музыки и пластического спектакля на фоне огромного окна.

Фото: дворцы-сады-парки.рф

Скульпторы создадут из глины рельеф с портретами посетителей, экскурсоводы расскажут, как мастер работает над памятником, а каждый желающий станет участником перфомансов. Актеры театральной группы MetaZero прочтут на ухо стихотворение, каждому разное, предложат разделить один аудиотрек на двоих, пригласят постоять под зонтом и даже сыграют мелодию на самих посетителях.

Где: Вяземский переулок, 8

Программа:

18:00 – 20:00 – экскурсии по музею. Начало по мере комплектования групп

19:00 – 03:00 – скульпторы в режиме реального времени создают экспресс-портреты посетителей

20:30 – 22:00 – живая музыка в исполнении Санкт-Петербургского международного арт-оркестра Warm & Peace и группы NUNA

22:00 – 04:00 – перформансы с участием посетителей, скульптурный балет, живая музыка и пластический спектакль на фоне огромного окна

18:00 – 06:00 – открыта выставка современной скульптуры "Перевод с Чуковского", а в музейного гостиной можно написать открытку маленькому себе с советом или предостережением.

Библиотека Комиксов: рисунки по заказу

Библиотека Комиксов напоминает нам о том, что книга — это особый объект культуры, который объединяет в себе литературу и изобразительное искусство. Из выставочных проектов можно узнать о том, что такое экслибрис, о редкой и авторской книге, чем книжный дизайн отличается от любого другого и что связывает книги и фотографии. В библиотеке располагается коллекция книжной и печатной графики, литература по графическому искусству, иллюстрированные книги лучших издательств.

В ночь музеев библиотека совместно с петербургскими художниками рассмотрит, как в комиксах отражены проблемы защиты окружающей среды. В программе мастер-классы по созданию рисованных историй, лекции обычные и интерактивные, воркшопы и конкурсы.

Историк и коллекционер Илья Сергеев расскажет о диафильмах в СССР как комиксной форме и покажет наиболее интересные примеры.



Фото: KudaGo.com Фото: KudaGo.com

Где: 7-я Красноармейская улица, 30

Программа:

19:00 - 23:00 – «Бюро графического перевода»: санкт-петербургские художники-комиксисты рисуют любую загаданную им фразу в виде комикса.

19:00 – 23:00 – сделайте специальный аквагрим с любимыми персонажами комиксов

Мастер-классы:

18:00 – 23:00 создаем «фэнзин эко-комикс» – «фанатский журнал» – просто под руководством Маши Богатовой (Minava)

23:00 – 01:00 мастер-класс от Юлии Тар по рисованию растений

01:00 – 03:00 мастер-класс от Cyan-Fox по иллюстрации, созданной с помощью акварели

03:00 – 06:00 утренний комикс-интенсив

Лектории:

18:30 – 20:00 интерактивная лекция «Человек и природа в манге» от Манга-клуба Библиотеки комиксов: встречу проводят Nathan и Фёдор Достоевский.

20:00 – 21:30 интерактивная лекция «Супергерои на страже экологии» от Клуба Супергероев. Встречу проводит Карандеев Сергей.

22:00 встреча с историком и самым крупным коллекционером отечественных комиксов в стране Ильей Сергеевым.

02:00 кинопоказ «Навсикая из долины ветров»

04:00 кинопоказ «Босоногий Гэн»