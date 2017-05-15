В Петербурге запустят специальные автобусы для «Ночи музеев»

В Петербурге запустят специальные автобусы для акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 20 на 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Музеи-участники акции свяжут семь специальных маршрутов, которыми можно воспользоваться по единому билету международной акции:

«Центр-1» (Исаакиевская пл. – пр. Стачек), «Центр-2» (Исаакиевская пл. – Шпалерная ул.), «Центр-3» (Исаакиевская пл. – пл. Александра Невского), «Петроградская сторона» (Исаакиевская пл. – Петроградская сторона), «Васильевский остров» (Исаакиевская пл. – Васильевский остров), «Ст.м. «Старая деревня» - Приморский культурный центр», а также «Ст.м. «Старая деревня» - Историческая верфь «Полтава».

Местом соединения маршрутов, как и в прошлом году, станет Исаакиевская площадь со стороны Александровского сада, где можно будет осуществить пересадку. Автобусы будут курсировать с 23:00 до 06:00. В салонах будет транслироваться информация о пути следования.

Кроме специальный маршрутов, ночь с 20 на 21 мая петербуржцы и гости города также смогут воспользоваться регулярными ночными автобусами. С 00:00 до 06:00 будет осуществляться движение по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 для доставки пассажиров к станциям метрополитена. Подземка этой ночью закрываться не будет.

В «Ночи музеев» примут участие более 110 музеев, библиотек, концертных и выставочных залов, а также галерей Северной столицы. Полный список программ доступен на сайте акции. «Ночь музеев» проводится каждый год в ночь с субботы на воскресенье в выходные, ближайшие к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В этом году в акции участвуют более двух тыс. музеев из 42 стран Европы.