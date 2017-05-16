Куда сходить на «Ночь музеев» с детьми

Цена входного единого билета «Ночи музеев-2017» - 400 рублей. С 23:00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы. Метро будет работать круглосуточно. После «Ночи музеев», в течение всего лета, некоторые музеи будут предоставлять скидки или право бесплатного входа на свои мероприятия для обладателей единого билета акции.

В этом году «Ночь музеев» будет посвящена Году экологии в России.

Академическая капелла: ночь экспериментов

Государственная академическая Капелла Петербурга – старейшее в нашей стране профессиональное музыкальное учреждение. Датой ее рождения принято считать 12 августа 1479 года, когда основанный Иваном III хор Государевых певчих дьяков принимал участие в службе освящения Успенского собора Московского Кремля. Позже придворный хор побывал на берегах Невы ещё до основания Петербурга и участвовал в молебне в честь победы войск Петра при Ниеншанце.

Сегодня в Капелле исполняется самый широкий диапазон музыки; важное место в репертуаре занимают сочинения крупных вокально-инструментальных форм – оратории, кантаты, реквиемы, ссы.

В эту музейную ночь Капелла проведет эксперимент – устроит праздник не только взрослым, но и детям. Мероприятия в ее Камерном зале будут интересны зрителям до 10 лет.

Фото: Kassir.ru

Где: набережная реки Мойки, 20

Программа:

18:00 до 21:00 для маленьких слушателей и их родителей – три музыкально-театральных постановки.

18:00 «Вопрос в воздухе». На вопросы гостей ответит генеральный директор Капеллы Ольга Сергеевна Хомова.

19:00 К. Сен-Санс. Зоологическая фантазия «Карнавал животных». Исполняет Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга.

20:00 «Веды». Исполняет неофолк-группа «Устиния».

21:00 Ф. Шуберт. Фортепианный квинтет A-dur «Форель», D. 667. Исполняет квартет артистов Мариинского театра.

22:00 Четыре концерта для скрипки соло «Времена года» А. Вивальди, соч. 8 (№ 1 ми мажор «Весна», RV 269; № 2 соль минор «Лето», RV 315; № 3 фа мажор «Осень», RV 293; № 4 фа минор «Зима», RV 297). Исполняет камерный оркестр «Смычки Санкт-Петербурга».

23:00 А. Пьяццолла. Четыре танго «Времена года в Буэнос-Айресе» (транскрипция для скрипки соло и камерного оркестра Л. Десятникова). Исполняет камерный оркестр «Смычки Санкт-Петербурга».

00:00 А. Шнитке. Кончерто Гроссо № 1 (для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнного оркестра). Концерт для струнного оркестра Нино Рота. Исполнители: Евгения Клевцова – скрипка, Николай Андреев – скрипка, ансамбль Vivamuse.

01:00 «Эко Ген» – спектакль в 4 частях Stage Dance Film Theatre. Исполняет ансамбль Vivamuse.

02:00 Шутливый спектакль «Сказ о мертвой и живой воде». Исполняет духовой ансамбль Kronwerk Brass.

03:00 «24 часа за 45 минут». Программа авторских импровизаций пианиста Петра Андреева.

04:00 DanisAcousticBand

05:00 «Black Bird» («Чёрная птица»). A capella band PlusFive.

Библиотека «Детская»: DoDoDay

В стенах этой библиотеки особенно уютно, так как она открыта для самых маленьких посетителей. Несмотря на название, библиотека не делает возрастных ограничений и в равной степени создает комфорт для всех пользователей.

Птица додо (маврикийский дронт) полностью вымерла в XVII веке по вине человека. Ее больше нет на планете, только в зарисовках моряков, на картинах, в поговорках. Птица стала персонажем сказок: это ​Додо-Доджсон в «Алисе» Льюиса Кэрролла и дронт Эдвард в «Мемуарах Муми-папы» Туве Янссон.

Для того, чтобы эта птица не исчезла из человеческой памяти, в детской библиотеки в музейную ночь будет оборудованы площадки: Додо-книга, Додо-театр, Додо-мастерская, Додо-фото, а также интерактивная зона «Бег по кругу».

Фото: Peterburg2

Где: 4-я Красноармейская улица, 13

Во сколько: с 18:00 до 23:00

Музей варежки: эволюция одежды

Музей варежки – детский интерактивный музей о тепле для рук и для души, уютное арт-пространство в центре Петербурга. Здесь нет привычных музейных залов и стеклянных витрин, ко всем экспонатам можно прикоснуться.

Попробовать себя в роли пожарных, полицейских, почтальонов и продавцов можно в Теплом городе профессий, а в рыцарском зале ребята узнают, чем занимались настоящие рыцари, какие блюда любили больше всего и какие доспехи носили.

Для «Ночи музеев» здесь создан маршрут «Эволюция варежки» (старт каждые полчаса).

Фото: kuda-spb.ru

Где: набережная реки Мойки, 87

Во сколько: с 18:00 до 23:00

Детская библиотека им. Пушкина: ребятам о зверятах

Крупнейшая в Санкт-Петербурге детская библиотека – Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина – расположилась в самом центре города, в старинном трехэтажном особняке.

Она была основана в 1921 году. В ее фондах находится более 500 000 изданий. В библиотеке – 5 читальных залов, в том числе специализированные: для дошкольников; зал литературы по искусству; зал редкой книги; мультимедийный зал.

В этом вечер в главной детской библиотеке города планируется настоящее экологическое ассорти: экопутешествие в сопровождении Мудрой Совы; мастер-класс петербургского художника Натальи Ушаковой, сопровождающийся презентацией ее выставки «Ребятам о зверятах»; выставка детской книжной иллюстрации стран Скандинавии «Навстречу ветру».

Гостей библиотеки также ждут в зале релаксации «Под пологом леса» и на шумном «Птичьем базаре».

С 20:00 в режиме нон-стоп работает «Музыкальный салон».

Фото: KudaGo.com

Где: Большая Морская, 33

Во сколько: с 18:00 до 23:00

Детская библиотека Петроградского района: немного о природе

В Петроградском районе бабушки и дедушки, мамы и папы часто приводят детей и внуков записываться в Центральную детскую библиотеку, в которую сами ходили в детстве. Несколько поколений читателей начинали в стенах библиотеки свое путешествие в мир книжной графики, поэзии, искусства и знаний

В этот вечер, в «Огороде Каспера» в 18:00, 19:30 и 21:00 вместе с героями знаменитой шведской книги Ларса Клинтинга бобрами Кастором и Фриппе дети будут учиться правильно ухаживать за растениями.

В «Зеленой библиотеке» можно узнать, насколько большая нога у слона и какого размера зубы у акулы, здесь собраны лучшие книги мира на тему экологии!

А в «Экологической мастерской» к мастер-классам приготовлены цветы, стебли, листья, корешки и специи – всё это станет материалом для создания экомагнита.

Фото: pr-cbs.ru

Где: Большой проспект П.С, 65

Во сколько: с 18:00 до 23:00