Метро Петербурга будет работать круглосуточно во время «Ночи музеев», акция пройдет в ночь с 20 на 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Читайте также:

«Митьки», комиксы и авангард: где в «Ночь музеев» познакомиться с современным искусством

Для пассажиров на вход и выход будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 02:00 до 04:30 проход на станции будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам. При этом в кассах можно будет купить только жетоны. Реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей осуществляться не будут.

Кроме круглосуточного метро, в «Ночь музеев» также запустят специальные автобусы. Музеи-участники акции свяжут семь специальных маршрутов, которыми можно воспользоваться по единому билету международной акции.

В ночь с 20 на 21 мая петербуржцы и гости города в том числе смогут воспользоваться регулярными ночными автобусами. С 00:00 до 06:00 будет осуществляться движение по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 для доставки пассажиров к станциям метрополитена. Подземка этой ночью закрываться не будет.

В «Ночи музеев» примут участие более 110 музеев, библиотек, концертных и выставочных залов, а также галерей Северной столицы. «Ночь музеев» проводится каждый год в ночь с субботы на воскресенье в выходные, ближайшие к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

Читайте также:

Глазки открывай: куда сходить на «Ночь музеев» с детьми