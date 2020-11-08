Петербург стал вторым по популярности направлением для ноябрьских путешествий

По данным сервиса OneTwoTrip, Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге самых популярных городов для путешествий среди россиян в ноябрьские праздники 2020 года.

Наверх списка также находятся Москва и Сочи. В Москву россияне стали путешествовать чаще на 15 процентов, а в Санкт-Петербург - на 30. Отмечается, что в течение года цена авиабилета в России снизилась в среднем на 30 процентов, до 3 700 рублей. Цены на проезд в поездах также снизились, но не сильно, всего на 100 рублей. Средняя стоимость билета на поезд составила 2 300 рублей. При этом в Москву на поездах теперь ездят реже, а для Санкт-Петербурга этот показатель не изменился.