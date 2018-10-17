Петербург и Ленобласть признали одним из лучших направлений автотуризма

Петербург и Ленобласть вошли в пятерку лучших направлений для автотуризма. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil со ссылкой на собственное исследование.

Сервис провел опрос туристов в социальных сетях и составил рейтинг популярных направлений для автомобильного туризма. Крым и Краснодарский край заняли первое и второе место, за эти регионы проголосовали 35% опрошенных.

Для автомобильных путешествий хорошие условия созданы в республике Карелия, которая заняла третье место в рейтинге и набрала 13% голосов.

На четвертом месте – Петербург и Ленобласть. За них проголосовали 11%.

Пятое место заняли Москва и Московская область, за которые проголосовали всего 4%.