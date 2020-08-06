Названы любимые петербуржцами российские города для отдыха

Пять самых популярных городов, куда собираются ехать жители Санкт-Петербурга в отпуск в августе, - это Сочи, Анапа, Зеленогорск, Ялта и Алушта. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс. Путешествий».

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, из-за которой закрыты для посещения почти все туристические страны, исследователи рассматривали внутренний туризм.

На шестом месте рейтинга оказалась Сортавала, которая находится близко от северной столицы, а на десятом - Выборг. В список также попали Геленджик, Севастополь и Евпатория.

Что касается Петербурга как туристического центра, то, по данным РБК, он остается популярным направлением для поездок. К концу лета заполняемость гостиниц города может достигнуть 50%. За счет роста внутреннего туризма отели северной столицы в июне заполнились до 23-28% против 5-8% в апреле. Эксперты отрасли полагают, что вернутся к докризисным показателям, можно будет лишь через год.