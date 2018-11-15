Петербург считают лучшим городом для философского туризма в России

Петербург назван самым подходящим в России городом для философского туризма. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil со ссылкой на собственное исследование.

Сервис провел опрос туристов в социальных сетях ко всемирному Дню философии, отмечаемому 15 ноября.

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Северную столицу выбрали 48% путешественников. Отдельно отмечается, что Петербург богат наследием великих философов, культурными и духовными памятниками.

Второе место в рейтинге заняла Москва, ей отдали предпочтение 11% туристов. Затем в топе расположились Екатеринбург и Пермь с 9%.

Казань заняла пятое место, за нее проголосовало 8% респондентов.

Философским или интеллектуальным туризмом называют путешествия и экскурсии для ознакомления с культурным и духовным наследием осматриваемых мест.