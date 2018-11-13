Петербург назван самым добрым городом России

Петербург назвали местом проживания самых добрых людей в стране. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil со ссылкой на собственное исследование.

Сервис провел опрос туристов в социальных сетях и составил рейтинг самых гостеприимных городов РФ.

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Северную столицу выбрали 32% путешественников. Отдельно туристы отметили, что владельцы жилья в Петербурге самые радушные и приветливые.

Второе место в рейтинге занял Краснодар, за который проголосовали 17% туристов. В список городов с добрыми людьми попали также Севастополь, Казань и Петрозаводск. За них отдали голоса около 10% респондентов. В первой десятке гостеприимных городов оказались Москва, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Ялта.

Поводом для создания опроса стал всемирный День доброты, отмечаемый 13 ноября.