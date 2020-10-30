Прокуратура выявила нарушения в шести зоопарках и зоосадах Петербурга

Природоохранная прокуратура проверила зоопарки и зоосады Санкт-Петербурга и обнаружила многочисленные нарушения. Шесть городских зверинцев были привлечены к административной ответственности.

Нарушения связаны с ненадлежащим содержанием животных, отсутствием корма и ветеринарных документов, невыполнением в срок профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Также было обнаружено, что в зоопарках дезинфекция и дератификация проходит несвоеременно.

В адрес нарушителей были внесены представления об установлении нарушений. Материалы проверки направили в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.