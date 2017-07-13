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В Петербурге из контактного зоопарка на Планерной изъяли травмированную белку и лань

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© Фото: GoTonight.ru

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У хозяина «Лесного посольства» не было на них документов.

В четверг, 13 июля, из контактного зоопарка «Лесное посольство» изъяли серую ворону, лань и белку – у животных отсутствовали средства идентификации, у хозяина не было на них документов.

Проверку в зоопарк, расположенный в ТК «Монпансье» на Планерной улице, проводили инспекторы по охране окружающей среды комитета по природопользованию, а также специалисты Управления ветеринарии и сотрудники районной прокуратуры Приморского района.

Начальник отдела экологического надзора Комитета по природопользованию Николай Ахматович рассказал, что у животных были различные заболевания и травмы. Так, у белки был облезлый хвост и заметны нарушения покрова шерсти, что может свидетельствовать о неправильном корме. «Ворона со сломанным крылом, лань с деформированными копытами, так как постоянно находилась на скользком полу и мягкой подстилке», уточнил Ахматович.

В отношении владельцев зоопарка возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 8.37 КОАП РФ. Ему грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей и изъятие животных в государственную собственность.

Ранее, 11 июля из контактного зоопарка «Хижина енота» были изъяты семь енотов, а 12 июля из контактного зоопарка торгового центра «Гранд Каньон» — серую неясыть. 

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