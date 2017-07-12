Из контактного зоопарка в ТЦ «Гранд Каньон» изъяли неясыть без хвоста. В отношении предпринимателя возбуждено административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«Птица в плохом состоянии, у нее отсутствует хвостовое оперение. Это произошло в результате неправильного содержания животного», - рассказали инспекторы комитета и представители природоохранной прокуратуры.

В комитет по природопользованию продолжают поступать жалобы от петербуржцев на замученных диких животных, находящихся в контактных зоопарках. Днем ранее, 11 июля, из контактного зоопарка «Хижина енота» были изъяты семь енотов.