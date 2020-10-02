Собак породы шалайка обучат искать больных коронавирусом

В России собак породы шалайка обучают искать людей, инфицированных коронавирусом. 15 из них уже проходят обучение с кинологами. Собаки уже имели опыт поиска людей с окнологическими заболеваниями.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что собак обучают на специальном биоматериале. Они будут способны найти коронавирус в толпе и указать на его носителя, чтобы он прошел анализы.

Собаки будут работать в многолюдных местах, например, аэропортах. Быстрое вычисление носителей поможет быстрее изолировать потцениального заболевшего и провести тесты на коронавирус. Это важно, поскольку многие люди являются переносчиками коронавирусной инфекции, не имея симптомы заболевания или не замечая их.

Собаки породы шалайка были выведены россйский кинологом Сулимовым путем скрещивания лайки и шакала. В 2018 году порода была официально признана Российской кинологической федерации.