Главные мифы о коронавирусе, в которые верят: чеснок, жара и укусы комаров

«Тестирование» коронавируса с помощью задержки дыхания

В интернете появляются публикации о том, что наличие коронавирусной инфекции можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.

«Это абсолютная неправда, потому что у нас есть люди, которые страдают хроническими заболеваниями лёгких, в частности, хронической обструктивной болезнью лёгких, эмфиземой лёгких. Они просто по жизни не могут пройти эту процедуру. И, естественно, они не заражены коронавирусом. Это полнейшая чушь», – пишут РИА «Новости» со ссылкой на слова главного внештатного специалиста минздрава Подмосковья по инфекционным заболеваниям взрослых Ирину Шилкину.

Исследования на коронавирус выполняются только по назначению врача лицам с симптомами инфекционного заболевания, прибывшим из-за границы, тем, кто контактировал с заболевшими или находящимися под подозрением, а также больным с пневмонией и тяжёлым течением ОРВИ.

Коронавирус есть только в жарких странах, а в холоде он умирает

Как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, передача COVID‑19 может происходить в любых районах.

Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды или погоды. Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями.

Горячая ванна тоже не поможет избавиться от COVID‑19, потому что живёт вирус внутри организма.

Коронавирус передаётся через укусы комаров

COVID-19 – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путём. На данный момент информации о возможности передачи нового коронавируса через укусы комаров нет. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, соблюдать правила гигиены и не трогать лицо руками.

Промывание носа солевым раствором защищает от коронавируса

Как сообщает ВОЗ, на настоящий момент научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет.

Специалисты лишь отмечают, что регулярное промывание носа может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.

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Чеснок защищает от коронавируса

Чеснок обладает противомикробными свойствами, но не способен помочь организму в борьбе с COVID‑19 – так считают учёные. В ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Обильное питьё воды поможет «смыть» коронавирус в желудок

Воду пить нужно: это полезно. Но она не является средством профилактики от коронавируса, если тот уже попал на слизистую оболочку организма (глаза, рот или нос).

Также вода не сможет «вымыть» коронавирус из организма, не убьёт его и не остановит его проникновения в лёгкие.

Обработка кожи этанолом или хлорной известью уничтожает коронавирус, который попал внутрь организма

Обработка тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам. Спирт и хлорная известь – это средства дезинфекции поверхностей.

Электросушители для рук уничтожают коронавирус

Электросушители для рук не убивают COVID-19. Также ВОЗ не рекомендует использовать ультрафиолетовые лампы для стерилизации рук или других участков кожного покрова, так как УФ-излучение может вызвать раздражение кожи.

Антибиотики помогают бороться с коронавирусом

Антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции.

Есть лекарства для профилактики коронавируса

«На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, нет», – сообщают в ВОЗ.

Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь для облегчения и снятия симптомов. Людям с тяжёлыми формами заболевания обеспечивается надлежащая поддерживающая терапия. В настоящее время идёт работа по созданию вакцины.

Фото: rospotrebnadzor.ru

Инкубационный период коронавируса может длиться до 20 дней

Иногда инкубационный период может длиться и до 27 дней. Однако, как отмечают врачи, в большинстве случаев вирус проявляет себя через 4-5 дней. Иногда ему нужно немного больше времени, поэтому потенциальных больных изолируют на 14 дней, ведь за это время вирус должен проявиться.

Бывают и редкие исключения, когда вирус проявляет себя на 20 день или позже – это зависит от организма человека.

Измерение температуры тела всегда выявляет коронавирус

Тепловые сканеры позволяют эффективно обнаруживать тех людей, у которых в результате заражения COVID-19 развилась лихорадка (повысилась температура тела).

Выявить заражённых людей до стадии лихорадки, измеряя их температуру, нельзя. С момента заражения коронавирусом до повышения температуры проходит от двух до десяти дней.

Домашние животные – переносчики коронавируса

Недавно китайские учёные подтвердили факт заражения коронавирусом домашней собаки от её хозяйки. После этого пошли слухи, что возможен и обратный процесс.

«Домашние животные не смогут стать переносчиками этого вируса. Если животное заразилось, в его организме не будет происходить размножения вируса так, как оно происходит в организме человека, к которому этот вирус уже адаптировался. Обратный обмен маловероятен», – пишет «Москва 24» со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора и вирусолога Анатолия Альштейна.