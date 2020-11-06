В аэропорту Финляндии собаки определяют заболевших коронавирусом

В аэропорту Хельсинки служебные собаки оперативно выявляют людей с коронавирусом. Эффективность диагностики очень высокая, почти сто процентов, сообщает Express.

В настоящее время в эксперименте участвуют 16 собак, они работают по сменам.

"Тестирование" с помощью собачьего обоняния - добровольное. Псы нюхают не самого человека, а салфетку, которой прибывший на самолете протирает кожу. Если человек болен, собака лает, а если здоров - ложится или дает лапу.

К настоящему моменту в эксперименте приняли участие более двух тысяч пассажиров.

По мнению специалистов, подобный метод может стать бюджетной и более быстрой альтернативой ПЦР-тестам. При этом пока точность исследований достаточно высокая.