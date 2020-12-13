Собак научили нюхать подмышки и выявлять COVID-19 у людей

Кинологи Франции и Ливана смогли научить собак определять болел ли человек коронавирусом или нет. Способ обнаружения крайне специфичен, ведь собакам нужно понюхать подмышки у человека. Примечательно, что точность результатов варьируется от 76 до 100%.

Во время исследования 6 собак обнюхивала 177 человек. У половины добровольцев подтвердился диагноз SARS-CoV-2. При этом поразительно, что процесс обучения собак занял мало времени: от 1 до 3 недель.

Данный эксперимет вдохновил другие страны. Так, в Финляндии провели исследование в Хельсинском аэропорту и результаты стали ошеломительными – 100% точность.