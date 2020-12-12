Ученые натренировали собак определять коронавирус по запаху подмышек

Специально обученные собаки могут обнаруживать людей, инфицированных коронавирусом, просто обнюхивая их подмышки.

Как пишет МК, французские исследователи отобрали собак, которые были обучены обнаруживать по запаху бомбы и рак толстой кишки. Их обучили распознавать запах коронавируса. Они могут обнаруживать признаки вируса в 75–100% случаев.

Такие ищейки уже используются в аэропортах по всему миру - в ОАЭ, Ливане, Финляндии и Австралии.

По словам исследователей, собаки могут проверять людей гораздо быстрее, чем это происходит с помощью тестов на коронавирус.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в аэропорту Хельсинки "тестирование" с помощью собачьего обоняния - добровольное. Псы нюхают не самого человека, а салфетку, которой протерли кожу.