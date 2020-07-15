В разгар короновируса Беглов закрывает скорую помощь «Корис»

Смольный закрывает станцию скорой в разгар пандемии

Петербургская частная скорая помощь «Корис Ассистанс» (Coris, «Корис») с 1999 года арендует помещения в здании на Чугунной улице, 46 лит. Ж, которые принадлежат «ЛОМО». С начала пандемии коронавируса в Петербурге «Корис» оказывал городу поддержку в работе с ковид-больными, выезжая к нуждающимся в помощи горожанам. До сих пор медучреждение откликается на вызовы и проводит забор проб на COVID-19, принимая участие в обеспечении тестирования горожан и выявлении новых больных. Врачи подвергаются серьёзному риску. Среди медперсонала уже есть переболевшие коронавирусной инфекцией.

Однако сейчас скорая помощь под угрозой закрытия. Об этом журналистам РБК стало известно из заявления главврача медучреждения Льва Авербаха. По словам главы компании, в начале июля «ЛОМО» прислало уведомление о расторжении договора аренды и необходимости освободить помещения к 1 сентября 2020 года. Авербах пояснил, что выселение связано с намерением Смольного выкупить помещения для расширения городской больницы Святителя Луки, находящейся в соседнем здании, а также для размещения больных с коронавирусной инфекцией.

Фото: mr-7.ru

Авербах отметил, что на данный момент нет финансовой возможности в такие сроки сменить помещение, сделать в нём ремонт и получить лицензию для осуществления меддеятельности. В связи с этим компания будет просить отсрочку переезда до конца 2020 года, чтобы просто избежать ликвидации. На помощь города в руководстве «Корис» даже не надеются. В свою очередь журналисты выяснили, что на самом деле об оперативном открытии ковид-стационара в новом корпусе речи не идёт, а подчиненным губернатора Александра Беглова нет дела до того, с какими проблемами столкнется медучреждение. Об этом они говорят цинично и открыто.

Так, журналисты «Новой газеты» побеседовали с чиновниками комитета по здравоохранению Петербурга. Заместитель председателя комздрава Андрей Саран заявил, что речь о выкупе помещений шла давно, а сейчас просто настало время. О возможной ликвидации «Корис» в комитете не беспокоятся, так как считают это всего лишь рисками бизнеса. «Новая» выяснила, что дополнительные площади нужны именно для расширения больницы Святителя Луки, а открытие ковидного стационара будет реализовано лишь в том случае, если такая необходимость появится в будущем. То есть его может вполне и не быть. При этом в комитете даже не знают, когда новый корпус больницы будет введён в эксплуатацию.

«Преступление Смольного»

Решение остановить работу действующего медучреждения, помогающего городу в борьбе с пандемией коронавируса, при условии неопределённости по запуску в работу нового больничного корпуса выглядит по меньшей мере безрассудно. Как правительство города и губернатор Александр Беглов могли одобрить процедуру выселения в столь сложное время – вопрос без ответа.

Это решение несёт в себе потенциальные риски. Пускай «Корис» и маленькое медучреждение с 10 бригадами скорой помощи, 250 медиками, но ежедневно компания принимает около сотни вызовов (тысячи в месяц), как по ковид-инцидентам, так и по другим случаям не связанным с коронавирусом.

В контексте общей ситуации с перегрузкой системы здравоохранения, когда государственные учреждения не могут по объективным причинам оказать помощь людям, деятельность частных клиник и больниц заметно сказывается. А потому ликвидация компании может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе при резком росте числа ковид-заболевших, а также к росту смертности населения. О том, что коронавирусный кризис вновь потрясёт Россию, инфекционисты не сомневаются. Ожидается вторая волна распространения COVID-19.

Коронавирус стал причиной рекордной смертности в Петербурге – в июне в городе впервые за 10 лет ежемесячная смертность превысила 7000 человек. По мнению врача-эпидемиолога медицинского центра «XXI век» Надежды Сатосовой, на статистике сказалось обострение хронических заболеваний, приведших к смерти на фоне перегрузки медучреждений. Людям не успевали оказывать помощь, так как все силы брошены на борьбу с инфекцией.

Как вторая волна COVID-19 скажется на Петербурге, являющимся крупным портовым городом и «транспортным хабом» пока неизвестно. Хочется надеяться на позитивный прогноз, но актуальные данные о коронавирусе в городе свидетельствуют о грядущем тяжёлом кризисе. Как сообщила «Комсомольская правда» 14 июля, коэффициент распространения инфекции в Петербурге составляет 1,05 при норме не более 1, а запаса лекарств пока хватит на две недели. При этом статистика показывает, что в городе с начала июля стабильно растёт заболеваемость коронавирусом.

Количество выздоровевших по отношению к числу инфицированных снижается. Согласно данным Коммуникационного центра правительства по ситуации с коронавирусом, 15 июля в Петербурге было зафиксировано 264 новых случаях заболевших COVID-19, а выздоровело всего 167. Общую динамику спада выздоровевших наглядно демонстрирует мониторинговый ресурс Coronavirus Control, агрегирующий официальную статистику.

При таких показателях закрывать станцию скорой помощи – опрометчивое решение. Всю серьёзность последствий закрытия «Корис» понимают и петербуржцы. Известие о выселении и ликвидации станции скорой помощи вызвало общественный резонанс и подвигло жителей города «забросать» госорганы жалобами.

Горожане пишут обращения в Смольный, а также лично губернатору Александру Беглову с просьбой не выселять бездумно «Корис» из помещений на Чугунной, сообщает «Собака.ру». Более того, на портале Change.org петербуржцы создали петицию, адресованную правительству Петербурга.

В публичном обращении петербуржцы заявляют, что «выселять компанию, оказывающую услуги по скорой помощи в разгар пандемии – преступление» и просят приспособить под новый корпус больницы Святителя Луки, располагающееся на Чугунной, 44, здание общежития, которое долгое время пустует. В петиции активисты отметили, что уже сейчас сложно дождаться скорых от городских служб, которые не справляются с нагрузками, а потому возрастает риск смерти из-за несвоевременно оказанной помощи, в том числе от не связанных с COVID-19 болезней.

Обратит ли Беглов внимание на инцидент, оказав влияние на Смольный, покажет время. Однако в СМИ есть сомнения по этому поводу. Существует мнение, что выселение «Корис» является местью Смольного за критику в адрес Беглова и руководства города со стороны главы компании Льва Авербаха. Врач одним из первых рассказал об очередях машин скорой в городские стационары, образовавшихся в апрельский кризис с COVID-19. Этим объясняют сжатые сроки, в которые компания должна покинуть помещения на Чугунной. В сложившейся ситуации, требующей от губернатора взвешенного решения, Беглову стоит задуматься: готов ли он взять на себя ответственность за смерти петербуржцев?