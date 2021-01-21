Госпиталь ветеранов войн ожидает проверка сотрудников ФСБ

Федеральная служба безопасности собирается провести проверку в петербургском «Госпитале для ветеранов войн». Как пишет "Мойка78", внимание службы привлекли полсотни медицинских сотрудников, которые получали надбавки к зарплате.

Отмечается, что среди этих работников были уже скончавшиеся и непонятно, кому уходили выплаты.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в конце прошлого года в Госпитале для ветеранов войн открыли первый стационар-трансформер для больных коронавирусом. Это новый корпус, построенный ударными темпами в условиях пандемии.