Медики решили судиться со Смольным из-за вердиктов по коронавирусным выплатам

Работники городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга, заразившиеся коронавирусом при работе с пациентами, подали в суд иск к комитету по соцполитике города из-за того, что им отказали в выплатах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отмечается, что иск подали девять медицинских работников. Он уже зарегистрирован в суде. При этом медики уже трижды получили отказ.

Медработники указали, что комитет отказал им в выплатах, положенных заразившимся коронавирусом при оказании помощи пациентам. В комитете же посчитали, что заражение не связано с оказанием медпомощи гражданам. Медики просят отменить решение властей и обязать их произвести выплаты.

Отметим, согласно постановлению правительства Петербурга, в случае заражения медику предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. руб. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. руб. В случае смерти семье предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн руб.