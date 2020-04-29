Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 29 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал отказ Санкт-Петербургского городского суда удовлетворить коллективный иск по режиму самоизоляции. В нём петербуржцы требовали проверить на законность ряд запретов и ограничений, введённых в городе в связи с эпидемией коронавируса.

«Наша цель не отменить запреты, а придать им законный характер. Этим иском мы хотим привлечь внимание правительства, чтобы стимулировать введение специального режима – ЧП или ЧС, при котором будут легализованы не только запреты для граждан, но и компенсации ущерба, связанные с его введением», – пояснил представитель истцов Иван Павлов, руководитель правозащитного объединения «Команда 29».

По словам представителя Смольного, все запреты и ограничения в городе были введены на основании предписаний главного санитарного врача по городу в соответствие с компетенциями и полномочиями петербургского правительства с целью не допустить массового скопления людей и распространения инфекции.

В Петербурге за сутки выявили 290 новых случаев коронавирусной инфекции, в Ленобласти – 53. Общее количество зараженных в городе достигло 3726 человек, выздоровевших – 708.

Второй темой, согласно «Монитору», стало расширение губернатором Петербурга перечня медиков, которые получат дополнительные выплаты за борьбу с COVID-19. Список пополнился ещё на девять категорий, которым положены выплаты за период с 16 марта по 31 марта. Дополнительным постановлением Александр Беглов продлил выплаты на период с 1 апреля по 30 июня.

Также губернатор подписал постановление о выплате неработающим пенсионерам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Старики получат деньги из городского резервного фонда после окончания действия периода самоизоляции.

Третьей темой дня стало предупреждение Смольного о двухнедельной самоизоляции при поездке за пределы Ленобласти. Первыми об этом написали Topspb.tv (12:05), Shuum.ru (12:20) и 78.ru (12:35). Оно касается жителей, которые хотят отправиться на майские праздники в другие регионы.

В правительстве Петербурга отметили, что двухнедельная самоизоляция необходима при поездках в Новгородскую и Псковскую области. Для посещения Вологодской области требуется оформить цифровой пропуск, а для визита в Карелию нужно заполнить анкету с указанием адреса следования.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Regnum, Piter.tv и Gazeta.spb.