В Петербурге за все время пандемии врачам было выплачено более 12 млрд рублей.

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заявил, что на приобретение антибиотиков районные администрации получили 200 млн рублей. Это такие антибиотики как фавипиравир, дексометазон и многие другие.

Размер выплат медикам, которые борятся с коронавирусом, составил 12,4 млрд рублей, по состоянию на ноябрь. Выплаты получили 8029 медиков и семьи 25 умерших от коронавируса медработников.

Ранее сообщалось, что петербургские врачи подали в суд на один из комитетов Смольного, из-за того, что не выплачиваются обещанные «коронавирусные» выплаты.