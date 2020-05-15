Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 15 мая

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали выплаты петербургским медикам за работу с COVID-19. Об этом 15 мая Александр Беглов отчитался на видеоконференции под руководством президента. Почти 20 тыс. медиков получили 487 млн рублей из федерального бюджета. Всего для медработников Петербурга зарезервировано 1,3 млрд рублей.

Также губернатор рассказал, что восемь заразившихся коронавирусом медиков получили по 300 тыс. рублей. Членам семьи одного умершего медработника выплачен миллион рублей.

На видеоконференции Путин раскритиковал региональные власти, которые тормозят доведение стимулирующих выплат до медиков, которые работают с COVID-19. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», – возмутился президент.

Второй темой, согласно «Монитору», стал новый пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге – за сутки выявлен 541 случай. В городе уже третий день подряд ставят рекорды по новым инфицированным COVID-19. Всего в Северной столице уже 9486 больных коронавирусом.

В России статистика пополнилась 10 598 случаями заражения, всего по стране выявлено больше 262 тыс. больных коронавирусом.

Третьей темой дня стала атака анонимных «минёров» на больницы Петербурга. Первыми об этом написали «Росбалт» (16:59), «Невские Новости» (17:02) и Topspb.tv (17:10). Письмо о заложенных бомбах поступило на почту Красногвардейского суда. Его авторы составили список из нескольких десятков медицинских учреждений, некоторые из которых перепрофилированы под приём больных с коронавирусной инфекцией.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и Piter.tv.