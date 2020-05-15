  • 16 Май 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 73.8276  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 79.8004  
Нефть($) 15.05.2020 32.88 +4.61
Нефть(p) 15.05.2020 2039.60 +293.43

Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 15 мая

Автор:


© Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали выплаты петербургским медикам за работу с COVID-19. Об этом 15 мая Александр Беглов отчитался на видеоконференции под руководством президента. Почти 20 тыс. медиков получили 487 млн рублей из федерального бюджета. Всего для медработников Петербурга зарезервировано 1,3 млрд рублей.

Также губернатор рассказал, что восемь заразившихся коронавирусом медиков получили по 300 тыс. рублей. Членам семьи одного умершего медработника выплачен миллион рублей.

На видеоконференции Путин раскритиковал региональные власти, которые тормозят доведение стимулирующих выплат до медиков, которые работают с COVID-19. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», – возмутился президент.

Второй темой, согласно «Монитору», стал новый пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге – за сутки выявлен 541 случай. В городе уже третий день подряд ставят рекорды по новым инфицированным COVID-19. Всего в Северной столице уже 9486 больных коронавирусом.

В России статистика пополнилась 10 598 случаями заражения, всего по стране выявлено больше 262 тыс. больных коронавирусом.

Третьей темой дня стала атака анонимных «минёров» на больницы Петербурга. Первыми об этом написали «Росбалт» (16:59), «Невские Новости» (17:02) и Topspb.tv (17:10). Письмо о заложенных бомбах поступило на почту Красногвардейского суда. Его авторы составили список из нескольких десятков медицинских учреждений, некоторые из которых перепрофилированы под приём больных с коронавирусной инфекцией.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и Piter.tv.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.05.20
    Ресторатор Илья Шувалов об особенностях восточной кухни
    07.05.20
    Девелоперская компания «Унистрой» – лидер среди застройщиков в Татарстане
    06.05.20
    Материнский капитал: документы и нюансы оформления
    06.05.20
    Курсовая работа на тему инвестиций и правильность её написания
    04.05.20
    Сервисы для собак в Петербурге: с какими запросами люди обращаются к специалистам?
    02.05.20
    Как выбрать недорогую экшн-камеру с отличным качеством съёмки: краткий ликбез
    01.05.20
    «Удалёнка» с комфортом: на помощь приходят новейшие разработки
    24.04.20
    Обзор GGПокерОк: на какие бонусы рассчитывать новичкам

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram