У нескольких жителей Израиля произошел паралич лицевого нерва после вакцинации от коронавируса

Паралич лицевого нерва проявился у 13 жителей Израиля после введения вакцины компании Pfizer/BioNTech от коронавируса. Как сообщает израильское издание «Едиот Ахронот» со ссылкой на медико, людей с таким побочным эффектом может быть и больше.

Паралич зафиксировали у пациентов после применения первой дозы вакцины. Эффект длился несколько часов. Других болей вакцинированные не заметили.

Министерство здравоохранения Израиля в связи с этой информацией рекомендовало отсрочить введение второй дозы препарата тем, у кого обнаружены побочные эффекты. При этом сами медики считают, что лучше вовсе отменить вторую дозу для тех, у кого появились симптомы пареза.

Отметим, что в Финляндии выявили более 30 случаев побочных эффектов после вакцинации препаратом Comirnaty, разработанным Pfizer/BioNTech, во франции - шесть, в Нидерландах около ста.

В Норвегии 14 ноября сообщили о 23 случаях с летальным исходом после вакцинации указанным препаратом.