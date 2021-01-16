Семь тысяч пожилых петербуржцев привились от коронавируса

Прививку от COVID-19 получили 7042 пожилых петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской администрации.

За 15 января были вакцинированы рекордные 1987 человек, вторично прививку сделали 883 пациентам.

Как писал Санкт-Петербург.ру, всего в Петербурге было вакцинировано 21,8 тыс. человек, из них 3475 получили два компонента.

Планируется к концу месяца привить 40 тыс. человек.

Власти считают, что если привиты будут 3,5 млн жителей северной столицы, то распространение коронавируса будет остановлено.