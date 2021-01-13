В Петербург привезли новую партию вакцины от COVID-19

Еще 20 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступили в Петербург. Об этом говорится в сообщении на сайте Смольного.

До конца месяца приедут еще 68 тыс. доз.

С начала прививочной кампании привиты 15,3 тыс. человек, включая 630, кто полностью закончил цикл вакцинации (вакцина ставится в два этапа). Сейчас прививают медиков, учителей, соцработников, правоохранителей, с января - представителей СМИ и пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Планируется увеличить число прививочных пунктов - с 70 до ста, а также расширить круг лиц, которым можно записаться на вакцинацию.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне в нашем городе приостановили запись на прививку от коронавируса, так как имеющиеся в городе дозы оказались распредлены.