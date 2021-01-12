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Петербургский врач брала "мзду" с подчиненных за пациентов с COVID-19 и получила штраф

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© Фото: pixabay.com

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Подсудимая руководит женской консультацией.

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении заведующей женской консультации № 19 поликлиники № 44 Светланы Серовой, которая брала процент с ковидных выплат своим коллегам. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, в мае 2020 года врач присвоила себе 45 тыс. руб. из стимулирующих выплат троим сотрудникам учреждения за работу с пациентами, у которых был диагноз COVID-19.

Серова возместила ущерб коллегам и они отозвали свои претензии.

Суд учел, что у врача нет судимостей. В итоге ей назначили штраф в 40 тыс. руб.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в конце декабря Смольный установил очередные выплаты для сотрудников медучреждений, с 1 ноября по 31 декабря обеспечивающих оказание помощи пациентам с COVID-19. Они составляют от 107 руб. до 2115 руб. за смену в зависимости от квалификации и обязанностей сотрудника.

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