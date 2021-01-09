Прививку от коронавируса сделали еще 780 петербуржцев

В Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавируса за сутки прошли 780 человек. По состоянию на 7 января, в городе привиты 10 127 человек, сообщает городской координационный совет про противодействию распространения COVID-19.

В числе привитых 6 января и группа из 20 журналистов. В целом вакцину получили уже 80 сотрудников СМИ.

В медучреждениях есть около 12,5 тыс. доз вакцины.

Как отмечает телеканал "Санкт-Петербург", первый этап прививки прошел старейший - ему 81 год - работающий врач-психиатр скорой помощи Олег Аронович. Специалист уверен, что риски при вакцинации значительно меньше, чем при заболевании коронавирусом.

В субботу, 9 января, суточный прирост заболевших петербуржцев составил 3 тыс. За сутки в городе выписались из стационаров 1641 петербуржцев. Скончались 69 человек.