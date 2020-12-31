Инфекционист рассказала, сколько россиян нужно вакцинировать для возвращения к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к обычному, докоронавирусному образу жизни, если к осени 2021 года прививку сделают хотя бы 50% россиян. Такое мнение, как пишет РИА Новости, высказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.

Вакцинация половины населения приведет к снижению числа новых заражений, а значит и к разгрузке медучреждений, тогда можно будет говорить о более-менее привычном образе жизни, отметила она.

Как писал Санкт-Петербург.ру, не все россияне готовы сделать прививку. По данным декабрьского опроса, точно сделают 13%, 19% скорее готовы. А 42% не будут прививаться.

Отметим, что в нашем городе вакцинация от коронавируса уже стартовала: сначала прививают врачей из "красной зоны" и педагогов. После будут вакцинировать соцработников и работников на транспорте, а в будущем году откроется массовая вакцинация для горожан. Записываться на прививку нужно будет заранее.