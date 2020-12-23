Специалисты допускают третью волну коронавируса в РФ

Третья волна коронавируса в России возможна, однако это может зависеть от многих обстоятельств. Такое мнение, как пишет ТАСС, высказал руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

По данным ученых, в случае прихода третьей волны темпы ее распространения будут ниже предыдущей.

Захаров напомнил, что мнение о третье волне разделяет, например, главврач "Коммунарки" Денис Проценко.

Не допустить новой вспышки COVID-19 может позволить сознательность населения при соблюдении противоэпидемиологических мер, а также ограничения, вводимых в субъектах РФ.

Как писал Санкт-Петербург.ру, доцент кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Юлия Балыкина допустила, что после новогодних праздников в Петербурге может снова поползти вверх заболеваемость коронавирусом. Это будет зависеть от сознательности горожан.