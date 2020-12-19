Пандемия коронавируса в РФ может завершиться весной

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может закончиться к весне или даже раньше. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что вакцина поможет остановить пандемию. Однако и после окончания пандемии коронавирус может продолжить циркулировать.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе уже стартовала вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививают медиков. Сообщалось, что дальше будут вакцинировать педагогов. В пятницу первые 120 учителей сделали первую часть прививки, сообщали в Смольном.

Ожидается, что в нашем городе откроют 70 пунктов, где можно сделать прививку. По плану властей, массовая вакцинация затронет 60% населения.