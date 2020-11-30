Вирусолог: Пандемия завершится в будущем году

Пандемия коронавируса закончится в 2021 году. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.



Эпидемия завершится, как только переболеет значительное количество населения и сформируется достаточный коллективный иммунитет, отметил Максютов. Свою роль сыграет и массовая вакцинация.

Он отметил, что при этом сам вирус SARS-CoV-2 сохранится.

Отметим, что "Вектор" разработал вторую вакцину от коронавируса в РФ - "ЭпиВакКорона".

Как писал "Санкт-Петербург.ру", сегодня впервые за несколько недель число заболевших за сутки петербуржцев меньше, чем в предыдущие сутки.