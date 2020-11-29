Мясников сообщил о грядущей новой пандемии

В любой момент человечество может столкнуться со смертоносной эпидемией гриппа, которая унесет десятки миллионов жизней. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале.

Вирус может мутировать в любой момент и нужно работать над созданием универсальной вакцины, считает Мясников.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ученые пока не уверены даже насчет возникновения второй волны коронавируса, хотя в ВОЗ предупредили о наступлении третьей.

Вакцину от коронавируса уже создали в РФ (два препарата), цену на них пока не называли. Также разработки завершили в Германии и Италии.