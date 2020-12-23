Эксперты предупреждают о возможной вспышке коронавируса в Петербурге

Эксперты по математическому прогнозированию распространения коронавирусной инфекции считают, что новогодние каникулы могут привести к усугублению эпидемиологической ситуации, если петербуржцы не проявят сознательность.

Доцент кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Юлия Балыкина рассказала ТАСС, что все будет зависеть от поведения людей.

Она отметила, что есть два сценария развития ситуации после праздников. Первый - эпидемиологическая обстановка стабилизируется, а второй - праздники приведут к взрывному росту новых случаев заражения.

В свою очередь заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров отметил, что прирост новых инфицированных не быстро, но уже сокращается, это положительная тенденция. Он также считает, что Петербург может выйти на пик по заболеваемости коронавирусом через пару дней.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе введены жесткие меры против распространения коронавируса на праздники. В частности, закрываются музеи и театры, будет действовать запрет на различные мероприятия, например, корпоративы, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, а в каникулы будет работать с ограничениями.