  • 23 Декабрь 2020
USD 24.12.2020 75.4571 0.1073
USD ММВБ 17:31 75.0304  
EUR 24.12.2020 91.9822 -0.0877
EUR ММВБ 17:31 91.4388  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Эксперты предупреждают о возможной вспышке коронавируса в Петербурге

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Причиной называют новогодние праздники.

Эксперты по математическому прогнозированию распространения коронавирусной инфекции считают, что новогодние каникулы могут привести к усугублению эпидемиологической ситуации, если петербуржцы не проявят сознательность.

Доцент кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Юлия Балыкина рассказала ТАСС, что все будет зависеть от поведения людей.

Она отметила, что есть два сценария развития ситуации после праздников. Первый - эпидемиологическая обстановка стабилизируется, а второй - праздники приведут к взрывному росту новых случаев заражения.

В свою очередь заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров отметил, что прирост новых инфицированных не быстро, но уже сокращается, это положительная тенденция. Он также считает, что Петербург может выйти на пик по заболеваемости коронавирусом через пару дней.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе введены жесткие меры против распространения коронавируса на праздники. В частности, закрываются музеи и театры, будет действовать запрет на различные мероприятия, например, корпоративы, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, а в каникулы будет работать с ограничениями.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram